Завотделом: В министерстве культуры завершились структурные реформы и назначения

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В министерстве культуры завершились структурные реформы и назначения.

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры Интигам Гумбетов.

По его словам, структурные реформы в министерстве уже завершились: "На основе нового Положения минкультуры создана и утверждена новая структура. Кадровые назначения также произведены в утвержденной структуре. Назначены все руководящие лица министерства и новые заведующие отделами. Процесс завершился".