 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завотделом: В министерстве культуры завершились структурные реформы и назначения

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В министерстве культуры завершились структурные реформы и назначения. 

    Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры Интигам Гумбетов. 

    По его словам, структурные реформы в министерстве уже завершились: "На основе нового Положения минкультуры создана и утверждена новая структура. Кадровые назначения также произведены в утвержденной структуре. Назначены все руководящие лица министерства и новые заведующие отделами. Процесс завершился". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi