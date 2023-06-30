Завершился второй тур конкурса талантов "Бакинская осень"

Завершился второй тур конкурса талантов "Бакинская осень".

Завершился второй тур конкурса талантов "Бакинская осень".

Как сообщает Report , на сцене исполнялись композиции из зарубежных песен 45 вокалистов.

В жюри конкурса талантов "Бакинская осень" вошли народный артист Сиявуш Керими, заслуженный артист Эмиль Афрасиаб, заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, продюсер, генеральный директор телеканала "Хазар" Мурад Дадашов, композитор Иса Меликов, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов, заслуженный артист Раин Султанов.

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоялся первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре 13 музыкальных групп соревновались с композициями из национальных песен.

Мероприятие продлится до 1 июля.