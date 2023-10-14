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Завершилось 40-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ

Завершилось 40-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ Завершилось 40-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ, проходившее в Шуше при совместной организации Министерства культуры и ТЮРКСОЙ
Kультурная политика
14 октября 2023 г. 17:49
Завершилось 40-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ

Завершилось 40-е заседание Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ, проходившее в Шуше при совместной организации министерства культуры и ТЮРКСОЙ.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр культуры Адиль Керимли, выступая на завершающем мероприятии заседания, отметил, что оно прошло очень успешно: "Решения, принятые на встрече, будут полезны для ТЮРКСОЙ и стран-участниц".

А.Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и представители стран-членов организации подписали документы по принятым на заседании решениям.

Отметим, что 41-е заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ пройдет в Туркменистане в ноябре следующего года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTÜRKSOY Daimi Şurasının 40-cı iclası başa çatıb

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