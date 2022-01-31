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Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору

Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже. Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм". В настоящее время идет монтаж фильма. Художеств
Kультурная политика
31 января 2022 г. 15:10
Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору
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Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже.
Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".
В настоящее время идет монтаж фильма. Художественно-документальный фильм освещает жизнь детей, подвергшихся физическим и психологическим травмам в результате террористических атак Армении в ходе Второй Карабахской войны.
Автор сценария и режиссер фильма Лейлаханым Ганбарли, оператор-постановщик Даниэль Гулиев, креативный продюсер Ирада Багирзаде, исполнительный продюсер Видади Рустамов, продюсер Фариз Ахмедов.
Фильм снят по заказу Министерства культуры.
Отметим, что в прошлом году фильм стал победителем конкурса короткометражных художественных, документальных и анимационных кинопроектов “Большое возвращение”, проводившегося Министерством культуры.

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Версия на английском языке ФотоShooting of film about children terrorized by Armenia over
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın terroruna məruz qalan uşaqlarla bağlı filmin çəkilişi başa çatıb

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