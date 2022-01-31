Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору

Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже. Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм". В настоящее время идет монтаж фильма. Художеств

Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже.

Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

В настоящее время идет монтаж фильма. Художественно-документальный фильм освещает жизнь детей, подвергшихся физическим и психологическим травмам в результате террористических атак Армении в ходе Второй Карабахской войны.

Автор сценария и режиссер фильма Лейлаханым Ганбарли, оператор-постановщик Даниэль Гулиев, креативный продюсер Ирада Багирзаде, исполнительный продюсер Видади Рустамов, продюсер Фариз Ахмедов.

Фильм снят по заказу Министерства культуры.

Отметим, что в прошлом году фильм стал победителем конкурса короткометражных художественных, документальных и анимационных кинопроектов “Большое возвращение”, проводившегося Министерством культуры.