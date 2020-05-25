Завершилась "Неделя Музеев Тюркского Мира"

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Состоялась церемония закрытия Недели Музеев Тюркского Мира, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Тюркского фонда.

В онлайн-церемонии приняли участие президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева, директор Республиканского Центра развития детей и молодёжи Фируза Султан-заде, представители музеев тюркоязычных стран, участвующих в проекте, а также школьники из различных регионов страны.

В своем выступлении президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева поблагодарила всех участников данного проекта, отметив, что эти виртуальные экскурсии дали возможность соприкоснуться с историей и культурой тюркского мира, поближе ознакомиться с национально-духовными ценностями тюркских народов.

Г.Эфендиева выразила надежду, что в будущем этот проект приобретёт традиционный характер с участием школьников из стран всего тюркского мира.

18-24 мая было объявлено "Неделей Музеев тюркского мира" в рамках совместного сотрудничества Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и Республиканского Центра развития детей и молодёжи Министерства образования Азербайджанской Республики

Целью данной программы являлось ознакомление школьников с музеями тюркского мира, привлечение молодёжи к более глубокому изучению истории, культуры и искусства тюркских стран в карантинном режиме, объявленном в странах в связи с пандемией COVID-19.

Отметим, что в рамках проекта были проведены виртуальные экскурсии в музеи стран-членов и наблюдателей Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия. 18 мая в Азербайджанский национальный музей ковров, 19 мая в Национальный музей Казахстана, 20 мая в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств, 21 мая в Музей Трои Турецкой Республики, 22 мая в Государственный музей истории Узбекистана, 23 мая в Национальный музей Венгрии.

Общее количество посетителей и просмотров "Недели Музеев Тюркского Мира", транслировавшегося в социальной сети, составило около 5 000 за неделю.