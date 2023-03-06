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Завершены съемки фильма о горских евреях Огузского района

Завершены съемки фильма о горских евреях Огузского района Завершены съемки совместного фильма азербайджанских и израильских кинематографистов о горских евреях Огузского района.
Kультурная политика
6 марта 2023 г. 10:52
Завершены съемки фильма о горских евреях Огузского района

Завершены съемки совместного фильма азербайджанских и израильских кинематографистов о горских евреях Огузского района.

Как сообщает Report, фильм повествует об истории горских евреев, проживающих в Огузском районе Азербайджана.

Героем фильма является уроженец Огузского района, общественный деятель раввин Шмуэль Симантов, рассказывающий миру об азербайджанских реалиях. Автором сценария и режиссером фильма является Руфат Асадов, операторами - Махир Атакишиев, Роман Исаков, исполнительным продюсером - Шауль Симан-Тов.

Съемки фильма прошли в различных уголках Азербайджана, Израиля, США и Германии.

Этот фильм является пятым из цикла фильмов Руфата Асадова "Горские евреи".

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Версия на английском языке ФотоShooting of film about Mountain Jews of Azerbaijan's Oghuz district completed
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuz dağ yəhudiləri haqqında filmin çəkilişləri başa çatıb

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