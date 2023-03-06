Завершены съемки фильма о горских евреях Огузского района

Завершены съемки совместного фильма азербайджанских и израильских кинематографистов о горских евреях Огузского района.
Как сообщает Report, фильм повествует об истории горских евреев, проживающих в Огузском районе Азербайджана.
Героем фильма является уроженец Огузского района, общественный деятель раввин Шмуэль Симантов, рассказывающий миру об азербайджанских реалиях. Автором сценария и режиссером фильма является Руфат Асадов, операторами - Махир Атакишиев, Роман Исаков, исполнительным продюсером - Шауль Симан-Тов.
Съемки фильма прошли в различных уголках Азербайджана, Израиля, США и Германии.
Этот фильм является пятым из цикла фильмов Руфата Асадова "Горские евреи".