Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку

Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку

Остался один день до окончания регистрации на пробег и выставку классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА) в Баку.

Как сообщает Report, в ставшем традиционным пробеге примут участие автомобили, выпущенные до 1984 года.

Для участия в нем владельцы классических автомобилей могут зарегистрироваться, обратившись до 15 августа на электронную почту АФА ([email protected]) или по номеру (+994 50) 295 01 00.

Перед автопробегом в Приморском национальном парке будет организована выставка классических автомобилей. Помимо автомобилей, зарегистрированных в АФА, в пробеге по маршруту Приморский национальный парк - Центр Гейдара Алиева - Dreamland Golf Club примут участие некоторые классические автомобили, представленные в постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева.

В конце маршрута в Dreamland Golf Club состоится выставка классических автомобилей. Здесь будет представлена ​​концертно-развлекательная программа в стиле ретро с участием известных исполнителей, а также будут выбраны победители в различных номинациях по викторинам, одежде и автомобилям.