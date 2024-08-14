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Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку

Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку
Kультурная политика
14 августа 2024 г. 11:54
Завершается регистрация на участие в пробеге классических автомобилей в Баку

Остался один день до окончания регистрации на пробег и выставку классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА) в Баку.

Как сообщает Report, в ставшем традиционным пробеге примут участие автомобили, выпущенные до 1984 года.

Для участия в нем владельцы классических автомобилей могут зарегистрироваться, обратившись до 15 августа на электронную почту АФА ([email protected]) или по номеру (+994 50) 295 01 00.

Перед автопробегом в Приморском национальном парке будет организована выставка классических автомобилей. Помимо автомобилей, зарегистрированных в АФА, в пробеге по маршруту Приморский национальный парк - Центр Гейдара Алиева - Dreamland Golf Club примут участие некоторые классические автомобили, представленные в постоянной экспозиции Центра Гейдара Алиева.

В конце маршрута в Dreamland Golf Club состоится выставка классических автомобилей. Здесь будет представлена ​​концертно-развлекательная программа в стиле ретро с участием известных исполнителей, а также будут выбраны победители в различных номинациях по викторинам, одежде и автомобилям.

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Версия на азербайджанском языке Klassik avtomobillərin yürüşünə qoşulmaq üçün qeydiyyat başa çatır

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