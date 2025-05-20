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Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном мероприятии в Туркменистане

Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном мероприятии в Туркменистане Заслуженный артист Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном мероприятии в Туркменистане
Kультурная политика
20 мая 2025 г. 10:25
Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном мероприятии в Туркменистане

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном фестивале "Музыка мира" в Ашхабаде.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Мероприятие организованное Министерством культуры Туркменистана и при поддержке посольства Азербайджана с целью укрепить творческие связи между исполнителями из разных национальных музыкальных школ, в области классической музыки, а также расширить международное сотрудничество и популяризацию искусства классической музыки.

В мероприятии приняли участие оперные исполнители, исполнители на классических музыкальных инструментах, а также различные музыкальные коллективы.

Выступление Саиды Шарифалиевой вызвало большой интерес и восхищение у участников и организаторов мероприятия.

Зрители с особым вниманием отнеслись к произведениям великого композитора Узеира Гаджибейли - "Ария Гюльчохры" из оперетты "Аршын мал алан" и дуэт "Аскер и Гюльчохра", исполненный совместно с известным вокалистом Туркменистана Мансуром Шарифовым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkmənistanda keçirilən beynəlxalq tədbirdə təmsil olunub
Версия на английском языке Honored artist represents Azerbaijan at prestigious international event in Turkmenistan

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