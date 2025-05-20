Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном мероприятии в Туркменистане

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Саида Шарифалиева представила Азербайджан на международном фестивале "Музыка мира" в Ашхабаде.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.
Мероприятие организованное Министерством культуры Туркменистана и при поддержке посольства Азербайджана с целью укрепить творческие связи между исполнителями из разных национальных музыкальных школ, в области классической музыки, а также расширить международное сотрудничество и популяризацию искусства классической музыки.
В мероприятии приняли участие оперные исполнители, исполнители на классических музыкальных инструментах, а также различные музыкальные коллективы.
Выступление Саиды Шарифалиевой вызвало большой интерес и восхищение у участников и организаторов мероприятия.
Зрители с особым вниманием отнеслись к произведениям великого композитора Узеира Гаджибейли - "Ария Гюльчохры" из оперетты "Аршын мал алан" и дуэт "Аскер и Гюльчохра", исполненный совместно с известным вокалистом Туркменистана Мансуром Шарифовым.