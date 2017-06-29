Заслуженный артист Азербайджана принимает участие на фестивале классической музыки в Бишкеке

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев принимает участие на фестивале классической музыки Tengri Music в Бишкеке.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек", на фестиваль приехали также известные музыканты из стран ЕС, Казахстана, России, США и Турции.

Гости фестиваля получили возможность прослушать известные произведения таких композиторов, как Джузеппе Верди, Спирос Мурикис, а также национальные композиции стран-участниц.