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    Заслуженный артист Азербайджана принимает участие на фестивале классической музыки в Бишкеке

    На фестиваль приехали также известные музыканты из стран ЕС, Казахстана, России, США и Турции

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев принимает участие  на фестивале классической музыки Tengri Music в Бишкеке.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек", на фестиваль приехали также известные музыканты из стран ЕС, Казахстана, России, США и Турции.

    Гости фестиваля получили возможность прослушать известные произведения таких композиторов, как Джузеппе Верди, Спирос Мурикис, а также национальные композиции стран-участниц.

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