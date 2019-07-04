Заслуженная артистка Азербайджана намерена запатентовать свое имя

Агентство интеллектуальной собственности выразило отношение к распространившейся информации об обращении заслуженной артистки Шабнам Тапдыг по поводу регистрации ее имени как товарного знака.

В заявлении Report пресс-секретарь агентства Эльнур Мамедли заявил, что распространенный в соцсетях документ является изображением извещения, полученного на основе обращения Ш.Тапдыг.

"В 2016 году было обращено в Агентство по авторским правам для регистрации написанного Ильясом Тапдыгом в 1965 году произведения, в котором упоминаются имена Шабнам, Гюльтен, Гяльбинур и получено свидетельство №9291 о регистрации произведения. Однако свидетельство не было выдано для признания исключительных прав на имена. Документ был выдан на признание исключительных прав над произведением. 11 июня 2019 года Шабнам Тапдыг обратилась в Центр экспертизы товарных знаков и патента в подчинении Агентства интеллектуальной собственности для регистрации имени "Шабнам" в качестве товарного знака. Распространенный в соцсетях документ является полученным на основе ее обращения извещением. Она просто обратилась для регистрации имени "Шабнам" в качестве товарного знака".

Э.Мамедли заявил о рассмотрении на данный момент обращения Ш.Тапдыг: "После экспертизы станет известно, будет ли зарегистрировано имя как товарный знак или нет".

Пресс-секретарь агентства подчеркнул, что согласно действующему законодательству, личные имена не могут защищаться авторскими правами.