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Заслуженная артистка Азербайджана удостоена французского ордена Почетного легиона

Заслуженная артистка Азербайджана удостоена французского ордена Почетного легиона Указом президента Франции Эммануэля Макрона от 13 июля 2022 года известная пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева награждена орденом Почетного легиона - высшей военной и гражданской наградой Франции.
Kультурная политика
14 июля 2022 г. 17:00
Заслуженная артистка Азербайджана удостоена французского ордена Почетного легиона

Указом президента Франции Эммануэля Макрона от 13 июля 2022 года известная пианистка, заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева награждена орденом Почетного легиона - высшей военной и гражданской наградой Франции.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В указе, подписанном накануне национальных праздников Франции, говорится, что пианистка, учредительница фестиваля классической музыки Адиля Алиева удостоена этой награды за заслуги в области музыки.

Заслуженная артистка Азербайджана, директор Высшей международной музыкальной академии Франции, профессор Адиля Алиева поделилась с друзьями радостной новостью: "Дорогие друзья! Я рада сообщить, что сегодня Указом президента Французской Республики господина Эммануэля Макрона я получила звание кавалера ордена Почетного легиона".

А.Алиева, которая в настоящее время живет в Аннемасе, является директором Высшей международной музыкальной академии Франции с 2001 года. С 1996 года проводится Международный конкурс пианистов имени Адили Алиевой. Конкурс, проводимый раз в два года во Франции и Швейцарии, выявляет талантливых людей из разных стран мира, в том числе из Азербайджана, продвигает их и создает условия для продолжения образования за рубежом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Əməkdar artisti Fransanın “Fəxri Legion” ordeninə layiq görülüb

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