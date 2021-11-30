О нас
Report Georgia
Аудио новости

Заразившийся коронавирусом народный артист размещен в реанимационное отделение

Заразившийся коронавирусом народный артист размещен в реанимационное отделение 10:27
Kультурная политика
30 ноября 2021 г. 10:51
Заразившийся коронавирусом народный артист размещен в реанимационное отделение
0 : 00
0 : 00

Обнародованы последние данные о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом народного артиста Азербайджана Элдоста Байрама.

Супруга народного артиста Минара Байрам сообщила Report, что диктор размещен в реанимационное отделение Зыхской больницы модульного типа.

"Элдост Байрам заразился коронавирусом 20 дней назад, неделю лечился дома, после был размещен в Зыхскую больницу модульного типа. До вчерашнего дня он получал лечение в палате. После того, как его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимационное отделение. Врачи говорят, что сатурация, давление и температура у него в норме, но с 26 ноября я не могу с ним поговорить. Врачи говорят, что он обессилен и не может говорить", - сказала она.

М.Байрам отметила, что ее супруг вылечился от коронавируса, тест показал негативный результат: "Они вылечили его от вируса, но вероятно, есть другие проблемы, раз вчера он был размещен в реанимационное отделение".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Koronavirusa yoluxan Xalq artistinin son durumu açıqlanıb

Другие новости из категории

В Шуше продолжаются восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар-ага
В Шуше продолжаются восстановительные работы в мечети Ашагы Говхар-ага
29 ноября 2021 г. 17:55
Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей
Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей
26 ноября 2021 г. 11:11
Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие
Мехмет Нури Эрсой: На освобожденных территориях пытались уничтожить культурное наследие
24 ноября 2021 г. 17:32
Министр: В Шуше наравне с мечетями будут восстановлены две церкви
Министр: В Шуше наравне с мечетями будут восстановлены две церкви
24 ноября 2021 г. 17:03
Шуша будет объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году
Шуша будет объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году
24 ноября 2021 г. 16:47
Полад Бюльбюльоглу: Счастлив, что дожил до этих дней
Полад Бюльбюльоглу: Счастлив, что дожил до этих дней
24 ноября 2021 г. 13:50
Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры
Азербайджан и Россия обсудили активизацию сотрудничества в сфере культуры
24 ноября 2021 г. 13:38
Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира
Швыдкой: Низами Гянджеви проповедовал актуальные и на cегодня идеи мира
24 ноября 2021 г. 12:54
Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана
Вице-премьер: Низами Гянджеви – один из символов Азербайджана
24 ноября 2021 г. 12:19
На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике
На международном форуме Низами Гянджеви принято совместное коммюнике
24 ноября 2021 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi