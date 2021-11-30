Заразившийся коронавирусом народный артист размещен в реанимационное отделение

10:27

Обнародованы последние данные о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом народного артиста Азербайджана Элдоста Байрама.

Супруга народного артиста Минара Байрам сообщила Report, что диктор размещен в реанимационное отделение Зыхской больницы модульного типа.

"Элдост Байрам заразился коронавирусом 20 дней назад, неделю лечился дома, после был размещен в Зыхскую больницу модульного типа. До вчерашнего дня он получал лечение в палате. После того, как его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимационное отделение. Врачи говорят, что сатурация, давление и температура у него в норме, но с 26 ноября я не могу с ним поговорить. Врачи говорят, что он обессилен и не может говорить", - сказала она.

М.Байрам отметила, что ее супруг вылечился от коронавируса, тест показал негативный результат: "Они вылечили его от вируса, но вероятно, есть другие проблемы, раз вчера он был размещен в реанимационное отделение".