Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Запущено мобильное приложение Центра Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из центра, мобильное приложение, предусмотренное для мобильных приборов с операционными системами IOS и Android, можно загрузить из магазинов App Store и Google play.

Посредством этого пользователи смогут получать подробную информацию о жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиев, о Центре Гейдара Алиева, проследить за последними новостями о центре, получить информацию о мероприятиях и выставках.

Мобильное приложение позволяет также покупать "онлайн-билеты" на выставки и концерты в центре. Так, в этом приложении в разделе "E-билет" можно купить билеты на концерты и выставки, проводимые в центре. Билет, купленный каждым пользователем, собирается в подразделе "Мой билет", в то же время на электронную почту лица приходит подтверждение. Во время прихода на концерт пользователь (зритель) может предложить свой билет, купленный посредством мобильного приложения, через свой мобильный телефон (или распечатав билет, отправленный на его электронную почту).