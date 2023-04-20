Замминистра: Ведется работа по объявлению Гянджи и Баку Всемирными столицами книги ЮНЕСКО

Ведется работа по объявлению городов Гянджа и Баку в ближайшем будущем мировыми столицами книги ЮНЕСКО.

Ведется работа по объявлению городов Гянджа и Баку в ближайшем будущем Всемирными столицами книги ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры Саадат Юсифова заявила на состоявшейся в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура - исконной азербайджано-тюркской земли".

По словам замминистра, учрежденный ЮНЕСКО 26 лет назад 23 апреля Всемирный день книги и авторского права отмечается более чем в 100 странах мира: “Древняя Гянджа, давшая миру такого гения, как Низами Гянджеви, а также столица Баку славятся своими богатыми книжными традициями. Учитывая их потенциальные шансы, проводится соответствующая работа, чтобы в ближайшем будущем эти города были объявлены Всемирными столицами книги ЮНЕСКО”.

Юсифова отметила, что книги сыграли исключительную роль в формировании истории и культуры человечества: "Азербайджанский народ имеет богатое литературное наследие, уходящее корнями в глубокую древность. Наш народ подарил азербайджанской и мировой литературе таких личностей, как Низами Гянджеви, Физули, Хатаи, Вагиф, Натаван, Самед Вургун”.