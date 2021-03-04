Замминистра Турции назвал основной приоритет сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Турция наладили новое сотрудничество в области кинематографии

"Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках своего рабочего визита в Стамбул провел встречи с руководителями известных кинокомпаний Турции. В то же время он встретился с делегацией Министерства культуры и туризма Турции".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмед Мисбах Демирджан.

По его словам, похвально, что Азербайджан и Турция наладили новое сотрудничество в области кинематографии: "Укрепление существующих культурных связей между двумя странами будет способствовать как дальнейшему сближению отношений между народами, так и ускорению процессов культурной интеграции".