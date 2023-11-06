Замминистра: Ни один из исламских памятников в Армении не указан как наследие Азербайджана

Замминистра: Ни один из исламских памятников в Армении не указан как наследие Азербайджана

В Армении зарегистрировано более 25 тысяч исторических памятников, и ни один из исламских памятников не указан как наследие Азербайджана.

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В Армении зарегистрировано более 25 тысяч исторических памятников, и ни один из исламских памятников не указан как наследие Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заместитель министра культуры Саадет Юсифова сказала во время презентации книги "Возвращение в Западный Азербайджан: наше материально-культурное наследие на исторических землях". По ее словам, наиболее актуальным вопросом является доведение до сведения мировой общественности факта проживания азербайджанцев на территории Западного Азербайджана. "Сегодня не упоминаются исламские памятники Западного Азербайджана - мечети, медресе, караван-сараи. Мы должны довести до международной общественности информацию о нашем разрушенном материально-культурном наследии", - подчеркнула она. Подпишитесь на наш Telegram канал