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Замминистра: Нематериальное культурное наследие Азербайджана сталкивается с гибридными угрозами

Замминистра: Нематериальное культурное наследие Азербайджана сталкивается с гибридными угрозами Нематериальное культурное наследие Азербайджана сталкивается с гибридными угрозами.
Kультурная политика
18 декабря 2023 г. 11:10
Замминистра: Нематериальное культурное наследие Азербайджана сталкивается с гибридными угрозами

Нематериальное культурное наследие Азербайджана сталкивается с гибридными угрозами.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадет Юсифова, выступая на первом форуме "Культурное наследие" в Баку.

По ее словам, восстановление и возрождение в новых формах различных направлений декоративно-прикладного искусства, находящихся на грани исчезновения, а также внедрение инноваций, обуславливают системный подход к сохранению нематериального культурного наследия.

"Нематериальное культурное наследие нашей страны сегодня сталкивается с гибридными угрозами. 23 элемента нематериального культурного наследия включены в Репрезентативный список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и этот процесс продолжится в будущем. Азербайджан, восстановивший за последние три года свою территориальную целостность и суверенитет, в будущем может столкнуться с угрозами, связанными с культурным наследием и историей" - сказала Юсифова.

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Версия на азербайджанском языке Səadət Yusifova: "Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi hibrid təhdidlərlə üzləşib"

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