Замминистра культуры: На освобожденные земли будет направлена оценочная миссия

"Поздравляю азербайджанский народ с победой. Наша доблестная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего освободила исконно азербайджанскую землю Карабах, долгие годы находившуюся под вражеской оккупацией. Для нас это историческая п

"Поздравляю азербайджанский народ с победой. Наша доблестная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего освободила исконно азербайджанскую землю Карабах, долгие годы находившуюся под вражеской оккупацией. Для нас это историческая победа. Теперь наш народ испытывает чувство большой гордости. В этом процессе азербайджанский народ еще раз продемонстрировал свое единство. Очень отрадно, что в исторический момент Азербайджан объединился в единый кулак и прогнал врага с наших земель. Теперь мы должны возродить наш Карабах и дать ему новую жизнь".

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов.

"Согласно соответствующему Указу Президента на освобожденных землях созданы временные административные комендатуры, в которые вошли представители Министерства культуры. Это еще раз свидетельствует о том, что Президент придает большое значение сфере культуры. Как Министерство культуры, мы гордимся тем, что осуществляем деятельность на передовой, рассматриваем этот вопрос как священную миссию. Хочу отметить, что в комендатурах, действующих в пяти районах, по каждому району имеются представители Министерства культуры. Представители уже приступили к работе. Их миссия заключается в том, что изучить состояние учреждений культуры, исторических памятников на освобожденных землях и обеспечить их защиту.

По предварительным результатам мониторинга, в этих районах есть 151 учреждение культуры, в том числе 72 библиотеки, 62 дома культуры и клуба, 8 музеев, 9 детских музыкальных школ. С болью должен отметить, что все эти предприятия разрушены. В ходе мониторинга было обнаружено 67 исторических памятников, 34 из которых были полностью разрушены оккупантами. Среди этих памятников есть памятники государственного значения. К ним относятся мост Худаферин, Красный албанский храм в Ходжавендском районе, другой албанский храм в Гадруте, Девичья башня в Зангилане и восьмиугольная гробница в селе Мамедбейли этого района, Караван-сарай в селе Гаргабазар в Физули, относящиеся к XVIII веку мечети в некоторых районах. Эти памятники либо разрушены, либо превращены в хлев для домашних животных. Это не только противоречит международному праву, но и идет вразрез с общечеловеческими ценностями, мусульманской религией. Мы все это решительно осуждаем. Эти зверства противоречат конвенциям, принятым ЮНЕСКО в 1954 и 1970 годах.

В целом армянские вандалы занимались уничтожением следов азербайджанцев, проживавших на этих территориях в течение тысячелетий. Это следует называть политикой культурного террора и чистки. Потому что 30 лет назад армяне провели первую этническую чистку, а затем попытались завершить процесс культурной чисткой. Цель здесь, конечно, заключалась в том, чтобы полностью стереть с этих территорий все, что принадлежит азербайджанцам. На отмеченных территориях также были обнаружены следы присвоения, фальсификации армянами исторических фактов. Это деятельность, больше относится к албанским храмам. Наши многочисленные храмы, церкви, относящиеся к Нагорному Карабаху, Кавказской Албании, считающиеся достоянием Азербайджана, были присвоены армянами. Они делали это, чтобы укрепить свои притязания на эти территории. Конечно, так продолжаться не могло. Мы пригласим международных экспертов и зарегистрируем факты в фальсифицированных исторических памятниках. Мы объявим о выявленных нами этих преступлениях всему миру», - подчеркнул Анар Керимов.

Он отметил, что с момента выявления этих фактов вандализма, то есть в ходе боевых действий, международные организации, в частности, ЮНЕСКО, регулярно информировались о вандализме армян, отраженном в спутниковых изображениях, в снимках в СМИ: «Сейчас мы, работая в более напряженных условиях, доводим факты преступления до сведения соответствующих международных организаций. Мы уже представили результаты проведенных первичных мониторингов в ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Альянс цивилизаций ООН. В то же время мы стараемся быть активными через свои социальные профили. Мы запустили различные кампании в социальных сетях. Мы предприняли шаги по распространению информации о том, что Карабах является колыбелью нашей культуры, по повышению уровня осведомленности общества об этом. Подготовлено множество видеороликов. Недавно мы начали социальную кампанию под названием «Узнаем наше христианское наследие». Эта кампания нацелена на популяризацию древних христианских памятников, веками сохранившихся в нашей стране. В то же время обществу дается месседж о том, что Азербайджан защищает и восстанавливает христианское наследие. Это будет продолжаться, мы будем проводить ту же политику и в Карабахе. Потому что армяне начали клеветническую кампанию в международной прессе. К сожалению, многие организации стали частью этой кампании. Они утверждают, что Азербайджан уничтожит христианские памятники в Карабахе, совершит культурный террор. Однако мы заявляем, что это совершенно ложные, безосновательные обвинения. Мы заявляли, что сохраним и восстановим все наши памятники, независимо от их происхождения, в том числе исламские и христианские памятники. Потому что мы считаем его своим культурным наследием, не делая различия между исламскими и христианскими памятниками. Это наследие наших предков и мы должны защищать их».

По словам Анара Керимова, в первую очередь прилагаются усилия, чтобы с помощью международных организаций и экспертов правильно оценить ущерб, нанесенный нашему культурному наследию. Это также откроет нам доступ к международной аудитории. Поэтому на освобожденные земли будет направлена оценочная миссия, будет подсчитан нанесенный ущерб и на основании этого будут направлены обращения в международные организации и суды. Естественно, Армения должна нести ответственность за это и выплатить все компенсации. Также хочу отметить, что сумма будет большая, потому что у памятников нет цены, они не считаются обычной инфраструктурой. Поэтому оценка памятников будет непростой, для этого есть определенные критерии.

Подчеркнув, что Шуша – это центр Карабаха, сердце Азербайджана, А.Керимов сказал, что наш народ много лет тосковал по Шуше. Освобождение 8 ноября Шуши Азербайджанской армией ценой жизни и крови вызвало большую радость в нашем обществе. Этого и следовало ожидать: «Мы должны вернуть Шуше его дух. Потому что Шуша - колыбель мугама. Шуша - это еще и место ковроткачества, Шуша - наша древняя национальная игра човкен, Шуша – это родина наших гениальных личностей. Именно поэтому Шуша для нас очень много значит. Естественно, мы ее восстановим. Как только Шуша была освобождена от оккупации, мы, как Министерство культуры, выразили желание включить этот город в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Считаем, что Шуша этого достойна и соответствует всем критериям. Мы уже прошли начальный этап, и в 2001 году Шуша была внесена в отмеченный список ЮНЕСКО. Конечно, это непростой процесс. Тем не менее мы полны решимости и верим, что сделаем это. В то же время Шуша - это залог, оставленный нам великим лидером Гейдаром Алиевым. В 1977 году Указом великого лидера Шуша была объявлена историко-архитектурным заповедником. Мы должны защитить этот залог и передать его грядущим поколениям. Там много разрушенных памятников. Как известно, был разрушен мавзолей Моллы Панаха Вагифа. Это тот мавзолей, в открытии которого в 1982 году принял участие наш великий лидер. Также разрушен дом Хуршидбану Натаван, приведен в непригодное состояние дом-музей Бюльбюля. Теперь наша задача - восстановить все эти памятники".