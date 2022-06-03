Замминистра культуры Азербайджана находится в Грузии

Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой находится с визитом в Грузии.

Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой находится с визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, замминистра вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым, сотрудниками посольства и генеральным директором SOCAR Energy Georgia Махиром Мамедовым почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, посетив его бюст в парке Гейдара Алиева в Тбилиси.

Сегодня Мамедалиева примет участие в выставке и конференции, посвященной 880-летию великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, организованной посольством Азербайджана и Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилисской государственной академии художеств.

На мероприятии будут награждены выдающиеся деятели культуры Грузии.