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Замминистра культуры Азербайджана находится в Грузии

Замминистра культуры Азербайджана находится в Грузии Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой находится с визитом в Грузии.
Kультурная политика
3 июня 2022 г. 12:45
Замминистра культуры Азербайджана находится в Грузии

Делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой находится с визитом в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, замминистра вместе с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым, сотрудниками посольства и генеральным директором SOCAR Energy Georgia Махиром Мамедовым почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, посетив его бюст в парке Гейдара Алиева в Тбилиси.

Сегодня Мамедалиева примет участие в выставке и конференции, посвященной 880-летию великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, организованной посольством Азербайджана и Музеем азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилисской государственной академии художеств.

На мероприятии будут награждены выдающиеся деятели культуры Грузии.

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