Замминистра: Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма

Третий Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи стран Тюркского мира в духе патриотизма.

Третий Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи стран Тюркского мира в духе патриотизма.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров.

По его словам, сегодня между тюркскими государствами налажено многогранное разноплановое сотрудничество.

"Разумеется, это сотрудничество, в частности, продолжается в сфере кино и будет способствовать воспитанию молодежи тюркского мира в духе патриотизма. В рамках фестиваля в Киноцентре Низами будет показано 36 фильмов. Я уверен, что люди будут смотреть эти фильмы и ощутят праздничную атмосферу кинофестиваля в нашей столице", - добавил замминистра.

Отметим, что в городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата". Церемония открытия мероприятия прошла в Центре Гейдара Алиева.

Наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, на фестивале будет представлены художественные, документальные и анимационные фильмы из Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана (Ногайск), Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация).