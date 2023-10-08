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Замминистра: Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма

Замминистра: Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма Третий Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи стран Тюркского мира в духе патриотизма.
Kультурная политика
8 октября 2023 г. 20:54
Замминистра: Кинофестиваль Коркут Ата способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма

Третий Кинофестиваль "Коркут Ата" способствует воспитанию молодежи стран Тюркского мира в духе патриотизма.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров.

По его словам, сегодня между тюркскими государствами налажено многогранное разноплановое сотрудничество.

"Разумеется, это сотрудничество, в частности, продолжается в сфере кино и будет способствовать воспитанию молодежи тюркского мира в духе патриотизма. В рамках фестиваля в Киноцентре Низами будет показано 36 фильмов. Я уверен, что люди будут смотреть эти фильмы и ощутят праздничную атмосферу кинофестиваля в нашей столице", - добавил замминистра.

Отметим, что в городах Баку и Шуша 8-11 октября проходит III Кинофестиваль Тюркского мира "Коркут Ата". Церемония открытия мероприятия прошла в Центре Гейдара Алиева.

Наряду с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, на фестивале будет представлены художественные, документальные и анимационные фильмы из Гагаузии (Молдова), Татарстана, Саха-Якутии, Дагестана (Ногайск), Кабардино-Балкарии, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Тувы и Башкортостана (Российская Федерация).

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Korkut Ata" Film Festivalı gənclərin vətənpərvər ruhda yetişməsinə töhfə verəcək"

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