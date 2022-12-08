Замминистра: Армения препятствовала отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан

Азербайджан неоднократно приглашал техническую миссию ЮНЕСКО на освобожденные территории, однако Армения препятствовала этому.

Азербайджан неоднократно приглашал техническую миссию ЮНЕСКО на освобожденные территории, однако Армения препятствовала этому.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

Замминистра напомнил, что в начале этого года Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) направила техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана.

М. Мамедгулиев отметил, что азербайджанская сторона выступает за отправку технической миссии ЮНЕСКО для оценки разрушений памятников культуры и истории на освобожденных территориях. "Хотим, чтобы Армения не препятствовала этому процессу", добавил он.