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Замгендиректора ЮНЕСКО: Меры, принятые Азербайджаном, достойны похвалы

Замгендиректора ЮНЕСКО: Меры, принятые Азербайджаном, достойны похвалы Меры, принимаемые Азербайджаном в области защиты мирового культурного и нематериального наследия, заслуживают высокой оценки.
Kультурная политика
5 октября 2021 г. 03:42
Замгендиректора ЮНЕСКО: Меры, принятые Азербайджаном, достойны похвалы

Меры, принимаемые Азербайджаном в области защиты мирового культурного и нематериального наследия, заслуживают высокой оценки.

Как передает французское бюро Report, об этом заявил заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне Рамирес, выступивший сегодня в штаб-квартире организации на мероприятии, посвященном 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

По его словам, страны мобилизованы для защиты всемирного наследия:

«Я хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за его активное участие в выполнении конвенции 2003 года. С момента принятия Конвенции многие страны работают вместе для достижения этой цели. Сохранение культурного и нематериального наследия обеспечивает прямой доступ к знаниям народов и является живым источником».

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Версия на азербайджанском языке UNESCO-nun baş direktorunun müavini: “Azərbaycanın gördüyü tədbirlər tədqirəlayiqdir”

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