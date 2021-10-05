Замгендиректора ЮНЕСКО: Меры, принятые Азербайджаном, достойны похвалы

Меры, принимаемые Азербайджаном в области защиты мирового культурного и нематериального наследия, заслуживают высокой оценки.
По его словам, страны мобилизованы для защиты всемирного наследия:
«Я хотел бы поблагодарить правительство Азербайджана за его активное участие в выполнении конвенции 2003 года. С момента принятия Конвенции многие страны работают вместе для достижения этой цели. Сохранение культурного и нематериального наследия обеспечивает прямой доступ к знаниям народов и является живым источником».