Заместители министра культуры временно исполняют свои обязанности

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны лица, временно исполняющие обязанности заместителей министра культуры Азербайджана.

Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве, до новых назначений заместители министра и другие сотрудники будут исполнять свои обязанности.

Было отмечено, что за период деятельности министерства культуры и туризма было четыре заместителя министра: первый заместитель министра Вагиф Алиев, заместители министра -Адалят Велиев, Назим Самедов, Севда Мамедалиева. В настоящее время они временно исполняют свои обязанности.

Кроме того, временно исполняют свои обязанности и руководители других структур министерства.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики от 20 апреля "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в области культуры и туризма", на базе министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики было создано министерство культуры Азербайджанской Республики и Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики.

Распоряжением главы государства от 23 апреля ранее занимавший пост министра культуры и туризма Абульфас Гараев назначен министром культуры.