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    Заместитель министра встретилась с временным поверенным в делах Мексики

    Были обсуждены вопросы сотрудничества между странами

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра культуры и туризма Севда Мамедалиева встретилась с временным поверенным в делах Мексики в Азербайджане Франциско Эрнесто Ромеро Боком. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

    Франциско Эрнесто Ромеро Бок отметил, что приехал в Баку с целью открытия посольства Мексики в Азербайджане. Он рассказал, что уже несколько месяцев живет в Баку, ему очень нравится культура Азербайджана, и, в особенности, азербайджанская кухня.

    Он отметил, что одной из важных сфер с точки зрения сотрудничества между двумя странами является сфера культуры.

    Временный поверенный в делах Мексики предложил провести в Азербайджане выставку мексиканской художницы Маргариты Моралес, проживающей в Германии. 

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