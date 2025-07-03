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Захид Орудж: Присвоение армянами нашей национальной кухни столь же значимо, как и их территориальные претензии

Захид Орудж: Присвоение армянами нашей национальной кухни столь же значимо, как и их территориальные претензии 10:48
Kультурная политика
3 июля 2025 г. 11:31
Захид Орудж: Присвоение армянами нашей национальной кухни столь же значимо, как и их территориальные претензии

Английская версия книги "Кухня Иреванского ханства" служит паспортом культурного наследия азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Захид Орудж на презентации книги на английском языке.

"Азербайджанская кухня является носителем национальной идентичности и культурного наследия, - отметил он. - "Исследователи создали энциклопедию, содержащую информацию, основанную на семейной памяти наших соотечественников, а также архивные документы и ​​различные источники".

Депутат отметил, что Отечественная война положила конец военным действиям, однако на гастрономическом фронте между Арменией и Азербайджаном до сих пор не достигнуто полного и окончательного результата.

"Присвоение армянами азербайджанской национальной кухни столь же значимо, как и их территориальные претензии", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “İrəvan xanlığının mətbəxi” kitabı mədəni sərvətlərin pasportudur

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