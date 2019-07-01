Первый вице-президент: За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников

"За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников".

Как сообщает Report, об этом заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Очень рада находиться сегодня здесь вместе с вами на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне приятно приветствовать всех вас в Баку - городе, где сливаются Восток и Запад, прошлое и будущее, в атмосфере, демонстрирующей уникальную гармонию времен и цивилизаций. Принимать столь важное заседание - большая честь для нас, и я желаю сессии успехов.

Я особенно признательна генеральному директору ЮНЕСКО госпоже Одре Азуле, и уверена, что ее присутствие здесь придаст особую ценность этому мероприятию. Как посол доброй воли ЮНЕСКО, я очень рада приветствовать сегодня здесь всех членов семьи ЮНЕСКО", - сказала первый вице-президент.

Мехрибан Алиева заявила, что охрана мирового культурного наследия является одним из основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО: "В начале этого месяца мы отметили 27-ю годовщину членства Азербайджана в ЮНЕСКО. За эти годы нам удалось наладить успешное сотрудничество во многих сферах, таких как культура, образование, наука, коммуникации, молодежь и спорт. Сегодня мы успешно участвуем в программах ЮНЕСКО активным представительством и вносимым вкладом. В то же время в центре государственной политики Азербайджана находятся охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников".

Первый вице-спикер подчеркнула, что в 2001 году был принят Список национально-культурного наследия, включающий более 6600 охраняемых государством памятников культуры: "За последние 5 лет в Азербайджане было реставрировано 40 исторических памятников. Также хотелось бы отметить, что в 2008 году был открыт Археолого-этнографический музейный комплекс под открытым небом "Гала", отражающий исторические памятники и археологические экспонаты, обнаруженные на Абшеронском полуострове. Строительство центров мугама в Баку, Агджабеди и Агдаме, реконструкция и строительство мечетей, синагог и церквей, реставрация и открытие музеев – все это только несколько элементов политики нашего государства по охране и обогащению разнообразного культурного наследия Азербайджана. В результате плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО две сферы в Азербайджане – Ичеришехер, в том числе Дворец Ширваншахов и Девичья башня, Гобустанские наскальные рисунки были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе других важных элементов нашей богатой и древней культуры в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию человечества были включены также жемчужины нашей музыкальной сокровищницы – мугам и ашугское искусство".