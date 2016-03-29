ЮНЕСКО учредила фонд по восстановлению Пальмиры

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ ЮНЕСКО создала фонд по восстановлению освобожденной от боевиков Пальмиры.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила постоянный представитель России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова.

"В ЮНЕСКО создан чрезвычайный фонд по Сирии, и туда идут добровольные взносы стран-членов. Восстановление (Пальмиры), скорее всего, пойдет на внебюджетные деньги для ЮНЕСКО", - заявила Митрофанова. "На сегодняшний день в этом фонде порядка 2,7 млн. евро, из них 2,5 млн. - деньги Евросоюза, и 170 тыс. - Фландрии", - уточнила она.

По ее словам, всего за четыре года боевых действий на территории Сирии было разрушено 300 археологических памятников из 10 тыс., которые существуют в республике.

Вопрос восстановления освобожденного от боевиков древнего города Пальмира в Сирии будет рассмотрен на совещании Группы друзей Всемирного наследия 31 марта в парижской штаб-квартире международной организации.