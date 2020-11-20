ЮНЕСКО предложила cвою помощь в защите исторического наследия Карабаха

ЮНЕСКО планирует направить в Карабах группу специалистов

ЮНЕСКО готова оказать помощь в сохранении объектов исторического наследия Нагорного Карабаха после завершения конфликта и планирует направить туда группу специалистов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении генерального директора международной организации Одре Азуле.

"Во время встреч генеральный директор официально предложила техническую помощь со стороны ЮНЕСКО, представители которой до сих пор не могли посетить эти территории. Они могли бы провести полевую миссию с согласия всех заинтересованных сторон, чтобы составить предварительный список наиболее значимых культурных ценностей для более эффективной защиты наследия региона, - гласит коммюнике. - ЮНЕСКО будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы создать условия для такой миссии. Инициированы консультации на высоком уровне со странами - сопредседателями Минской группы", - отмечается в заявлении.