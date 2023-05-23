ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана

ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана.

ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана.

Об этом Report сообщили в общине.

В сообщении говорится, что 27 марта 2023 года Община Западного Азербайджана, обратившись в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обратила внимание на факты массового уничтожения азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении и попросила об отправке в Армению миссии по установлению фактов для оценки ситуации в этой области.

Община находилась в постоянном контакте с соответствующими зарубежными странами, международными и региональными организациями, чтобы привлечь международное внимание к этому вопросу и обеспечить, чтобы ЮНЕСКО начала заниматься этим вопросом.

ЮНЕСКО наконец-то официально ответила на обращение Общины. В письме, подписанном руководящим лицом организации, подчеркивается, что поднятый общиной вопрос о состоянии азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении напрямую связан с мандатом ЮНЕСКО и последняя активно занимается данным вопросом с использованием соответствующих механизмов в этой области.

Письмо, направленное общине со стороны ЮНЕСКО, является важным прогрессом на пути вынесения вопроса об азербайджанском культурном наследии на территории современной Армении на международную повестку, принятия практических шагов в этом направлении и признании общины в качестве авторитетного партнера на международной арене, а также налаживания предметного диалога между ЮНЕСКО и общиной.

Община продолжит диалог и взаимодействие с ЮНЕСКО в рамках международно-правовых норм и механизмов для прекращения уничтожения азербайджанского культурного наследия в современной Армении и восстановления уже разрушенных.