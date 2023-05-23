ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана.
Об этом Report сообщили в общине.
В сообщении говорится, что 27 марта 2023 года Община Западного Азербайджана, обратившись в специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обратила внимание на факты массового уничтожения азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении и попросила об отправке в Армению миссии по установлению фактов для оценки ситуации в этой области.
Община находилась в постоянном контакте с соответствующими зарубежными странами, международными и региональными организациями, чтобы привлечь международное внимание к этому вопросу и обеспечить, чтобы ЮНЕСКО начала заниматься этим вопросом.
ЮНЕСКО наконец-то официально ответила на обращение Общины. В письме, подписанном руководящим лицом организации, подчеркивается, что поднятый общиной вопрос о состоянии азербайджанского культурного наследия на территории нынешней Армении напрямую связан с мандатом ЮНЕСКО и последняя активно занимается данным вопросом с использованием соответствующих механизмов в этой области.
Письмо, направленное общине со стороны ЮНЕСКО, является важным прогрессом на пути вынесения вопроса об азербайджанском культурном наследии на территории современной Армении на международную повестку, принятия практических шагов в этом направлении и признании общины в качестве авторитетного партнера на международной арене, а также налаживания предметного диалога между ЮНЕСКО и общиной.
Община продолжит диалог и взаимодействие с ЮНЕСКО в рамках международно-правовых норм и механизмов для прекращения уничтожения азербайджанского культурного наследия в современной Армении и восстановления уже разрушенных.