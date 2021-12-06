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ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана

ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана 13:38
Kультурная политика
6 декабря 2021 г. 14:26
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана

ЮНЕСКО работает над отправкой оценочной миссии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе организации.

“В настоящее время мы работаем над организацией этой миссии в Карабах. Надеемся, что это станет возможным в ближайшее время, но в настоящее время нет необходимых условий. Мы пытаемся получить подробную информацию по этой теме”, - сообщили в ЮНЕСКО.

В своем последнем выступлении министр культуры Анар Керимов заявил о продолжении переговоров по поводу визита миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории: "Технические детали, связанные с условиями Азербайджана и организацией этой миссии, были доведены до ЮНЕСКО. ЮНЕСКО должно принять решение по этому вопросу. Мы ожидаем, что они займут справедливую и беспристрастную позицию в этом вопросе".

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Версия на английском языке UNESCO: We hope to send mission to liberated lands of Azerbaijan soon
Версия на азербайджанском языке UNESCO: "Azərbaycanın azad olunan ərazilərinə tezliklə missiya göndərəcəyimizə ümid edirik"

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