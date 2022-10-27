ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использует спутниковые снимки для мониторинга ущерба, нанесенного культурным ценностям в результате конфликта в Украине.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использует спутниковые снимки для мониторинга ущерба, нанесенного культурным ценностям в результате конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая и, скорее всего, будет ухудшаться", - приводит Agence France-Presse слова представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат. Поэтому несмотря на то, что пока ни один из семи украинских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал, организация начала сотрудничать со спутниковым центром ООН ЮНОСАТ, отмечает Agence France-Presse. На основе отчетов с мест ЮНЕСКО направляет ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем он запрашивает спутниковые снимки у частных поставщиков, а группа экспертов изучает разницу между снимками до и после.

"Это пробный эксперимент, чтобы посмотреть, как мы можем с пользой собирать информацию. Возможно, в долгосрочной перспективе мы хотели бы расширить сферу применения этого инструмента за пределы Украины и использовать его во всем мире, чтобы иметь интерактивный инструмент для наших экспертов", - приводит Agence France-Presse слова Пиккат.

Как сообщает Agence France-Presse, с начала конфликта в Украине пострадало 207 культурных объектов, среди них 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.