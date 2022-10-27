О нас

ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины

ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использует спутниковые снимки для мониторинга ущерба, нанесенного культурным ценностям в результате конфликта в Украине.
Kультурная политика
27 октября 2022 г. 08:58
ЮНЕСКО использует спутниковые снимки для анализа ущерба культурному наследию Украины

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использует спутниковые снимки для мониторинга ущерба, нанесенного культурным ценностям в результате конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"Мы пришли к выводу, что ситуация плохая и, скорее всего, будет ухудшаться", - приводит Agence France-Presse слова представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат. Поэтому несмотря на то, что пока ни один из семи украинских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал, организация начала сотрудничать со спутниковым центром ООН ЮНОСАТ, отмечает Agence France-Presse. На основе отчетов с мест ЮНЕСКО направляет ЮНОСАТ список потенциально поврежденных объектов. Затем он запрашивает спутниковые снимки у частных поставщиков, а группа экспертов изучает разницу между снимками до и после.

"Это пробный эксперимент, чтобы посмотреть, как мы можем с пользой собирать информацию. Возможно, в долгосрочной перспективе мы хотели бы расширить сферу применения этого инструмента за пределы Украины и использовать его во всем мире, чтобы иметь интерактивный инструмент для наших экспертов", - приводит Agence France-Presse слова Пиккат.

Как сообщает Agence France-Presse, с начала конфликта в Украине пострадало 207 культурных объектов, среди них 88 религиозных объектов, 15 музеев, 76 зданий, представляющих исторический или художественный интерес, 18 памятников и 10 библиотек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UNESCO satellite analysis tracks Ukraine cultural damage

Самое важное

Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi