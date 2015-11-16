ЮНЕСКО исполняется 70 лет

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ 16 ноября исполняется 70 лет со дня создания ЮНЕСКО. Как сообщает Report, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) cоздана 16 ноября 1945 года.

Устав ЮНЕСКО был принят на Лондонской конференции в ноябре 1945 года и вступил в силу 4 ноября 1946 года после сдачи на хранение актов о его принятии 20 подписавшими его государствами.

Действительными членами Организации являются 195 государств и 10 ассоциированных членов.

Штаб-квартира находится в Париже (Франция). Генеральный директор ЮНЕСКО — бывший министр иностранных дел Болгарии Ирина Бокова.

Основная цель ЮНЕСКО заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии.

Генеральная конференция ЮНЕСКО включает представителей всех государств-членов Организации и собирается раз в два года.