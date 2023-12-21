Юлию Гусману вручен орден "Шараф"

Народному артисту Азербайджана, известному режиссеру театра и кино России, телеведущему, общественному деятелю Юлию Гусману, родом из Баку, в Министерстве культуры вручили орден "Шараф".

Народному артисту Азербайджана, известному российскому режиссеру театра и кино, телеведущему, общественному деятелю Юлию Гусману, родившемуся в Баку, вручен орден "Шараф".

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, церемония вручения состоялась в здании ведомства.

Напомним, что Юлий Гусман был награжден этим высоким орденом указом президента Ильхама Алиева от 7 августа 2023 года за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Министр культуры Адиль Керимли поздравил Юлия Гусмана с 80-летием и награждением высокой наградой Азербайджана.

Было отмечено, что режиссер, посвятивший большую часть своей жизни искусству, создал богатое наследие. Ю.Гусман всегда выражал гордость, что родился в Баку, он также внес весомый вклад в донесение голоса истины Азербайджана до международной общественности.

Затем Юлий Гусман выступил с речью и выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его искусства.

В завершение было сделано фото на память.