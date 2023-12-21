Юлию Гусману вручен орден "Шараф"

Народному артисту Азербайджана, известному российскому режиссеру театра и кино, телеведущему, общественному деятелю Юлию Гусману, родившемуся в Баку, вручен орден "Шараф".
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Напомним, что Юлий Гусман был награжден этим высоким орденом указом президента Ильхама Алиева от 7 августа 2023 года за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Министр культуры Адиль Керимли поздравил Юлия Гусмана с 80-летием и награждением высокой наградой Азербайджана.
Было отмечено, что режиссер, посвятивший большую часть своей жизни искусству, создал богатое наследие. Ю.Гусман всегда выражал гордость, что родился в Баку, он также внес весомый вклад в донесение голоса истины Азербайджана до международной общественности.
Затем Юлий Гусман выступил с речью и выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его искусства.
В завершение было сделано фото на память.