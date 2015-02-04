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    Юбилей Башира Сафароглу отметят в России, Турции и США

    В этом году свое 60-летие отметит и Афаг Баширгызы

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ С марта стартуют мероприятия по случаю 90-летия народного артиста Азербайджана, известного актера Башира Сафарогру.

    Об этом Report сообщила его дочь, народная артистка Афаг Баширгызы.

    По ее словам, день рождения Б.Сафароглу приходится на 11 марта: "В этот день мы побываем на его могиле. 17 марта юбилей отца отметим в Москве, а 24 марта - в Турции. В Баку мероприятия по этому случаю запланированы на октябрь".

    А.Баширгызы сказала, что юбилей отца отметят 16-20 мая и в США.

    Отметим, что в этом году А.Баширгызы также исполняется 60 лет.

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