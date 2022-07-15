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Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку

Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку 18 июля в Международном центре мугама в Баку состоится концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.
Kультурная политика
15 июля 2022 г. 11:10
Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку

18 июля в Международном центре мугама в Баку состоится концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Японии в Азербайджане в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы", приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Темпей Накамура в рамках европейского турне исполнит музыкальные произведения собственного сочинения, отражающие Японию и текущие проблемы мира.

Накамура дал множество концертов в Японии, Америке и Европе.

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Версия на английском языке Baku to host concert of Japanese pianist
Версия на азербайджанском языке Bakıda Yaponiyanın piano ifaçısının konserti keçiriləcək

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