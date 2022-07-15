Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку

18 июля в Международном центре мугама в Баку состоится концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.

18 июля в Международном центре мугама в Баку состоится концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Японии в Азербайджане в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы", приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Темпей Накамура в рамках европейского турне исполнит музыкальные произведения собственного сочинения, отражающие Японию и текущие проблемы мира.

Накамура дал множество концертов в Японии, Америке и Европе.