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Японский пианист-виртуоз дал концерт в Баку

Японский пианист-виртуоз дал концерт в Баку 18 июля в Международном центре мугама в Баку cостоялся концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.
Kультурная политика
19 июля 2022 г. 09:29
Японский пианист-виртуоз дал концерт в Баку

18 июля в Международном центре мугама в Баку cостоялся концерт японского пианиста-виртуоза и композитора Темпея Накамура.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Японии в Азербайджане в рамках "Года японо-азербайджанской дружбы", приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Темпей Накамура в рамках европейского турне исполнил в Баку музыкальные произведения собственного сочинения, отражающие Японию и текущие проблемы мира.

Во второй части концерта Темпей Накамура исполнил композиции, сочиненные им в период пандемии COVID-19, а также произведение, созданное им под впечатлением от посещения Азербайджана.

Японский пианист заявил, что он впечатлен красотой Баку, а самой запомнившейся достопримечательностью Абшерона для него стал Янардаг. "Азербайджан - это страна огней, поэтому я понимаю, почему живущие тут люди такие пылкие", - заявил он зрителям, очень тепло принявшим игру японского пианиста-виртуоза.

Выйдя на бис, он также исполнил для слушателей гимн Азербайджана.

Накамура дал множество благотворительных концертов в Японии, Америке и Европе.

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