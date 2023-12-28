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Ялчын Адыгёзалов назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра имени Ниязи

Ялчын Адыгёзалов назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра имени Ниязи Известный дирижер, народный артист Ялчын Адыгёзалов назначен новым художественным руководителем-главным дирижером Государственного симфонического оркестра имени Ниязи, действующего при Дворце Гейдара Алиева.
Kультурная политика
28 декабря 2023 г. 13:49
Ялчын Адыгёзалов назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра имени Ниязи

Известный дирижер, народный артист Ялчын Адыгёзалов назначен новым художественным руководителем-главным дирижером Государственного симфонического оркестра имени Ниязи, действующего при Дворце Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении министра культуры Адиля Керимли.

Я.Адыгёзалов родился 4 ноября 1959 года в Баку в семье выдающегося композитора, народного артиста Васифа Адыгёзалова.

С 2000 года - дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Много лет занимается педагогической деятельностью в Бакинской музыкальной академии им.У.Гаджибейли. Профессор кафедры дирижирования.

За заслуги в развитии азербайджанской культуры удостоен почетного звания ”Заслуженный деятель искусств“ в 2007 году, почетного звания "Народный артист" в 2012 году и ордена “Шохрат” в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Adıgözəlov Niyazi adına Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri təyin olunub

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