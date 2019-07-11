Ялчин Рзазаде: На лечение за границей требуется 15 тысяч манатов

Для лечения народного артиста, певца Ялчина Рзазаде в Турции необходимо 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщил сам Я.Рзазаде.

По его словам, в результате обследования у него была диагностирована язва желудка: "Состояние моего здоровья оставляет желать лучшего. Сегодня стали известны результаты МРТ внутренних органов. Я не хочу называть тот диагноз, который мне поставили".

Народный артист сказал, что некоторое время назад для лечения в одной из больниц в турецком Стамбуле ему нужны были 50 000 лир (15 000 манатов): "Но я не смог найти эти деньги, и мне не удалось поехать на лечение. Сегодня состояние моего здоровья ухудшилось. Но у меня нет материальной возможности лечиться за границей".

Отметим, что вчера из-за проблем со здоровьем 73-летний Я.Рзазаде был госпитализирован в Центральную больницу моряков. Сегодня его выписали домой.