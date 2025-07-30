XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль завершился грандиозным концертом

XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Гилан", успешно завершил свою работу.
Как сообщает Report, фестиваль стартовал 24 июля и продолжавшийся шесть дней. Музыкальное событие собрало выдающихся музыкантов, исполнителей и известные музыкальные коллективы из Азербайджана, Латинской Америки, Грузии и Литвы.
В рамках фестиваля ценители музыки смогли насладиться выступлениями Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов и хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, музыкальной группы "Mercadonegro" (Латинская Америка), оркестра "Tbilisi Big Band" (Грузия), квартета "Ciurlionis" (Литва).
Церемония закрытия и заключительный концерт фестиваля представили зрителям программу "Viva opera" с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра.
Стоит отметить, что нынешний Габалинский международный музыкальный фестиваль был посвящен 140-летнему юбилею гениального композитора Узеира Гаджибейли.