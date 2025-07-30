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XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль завершился грандиозным концертом

XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль завершился грандиозным концертом XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль завершился грандиозным концертом
Kультурная политика
30 июля 2025 г. 09:55
XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль завершился грандиозным концертом

XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и компании "Гилан", успешно завершил свою работу.

Как сообщает Report, фестиваль стартовал 24 июля и продолжавшийся шесть дней. Музыкальное событие собрало выдающихся музыкантов, исполнителей и известные музыкальные коллективы из Азербайджана, Латинской Америки, Грузии и Литвы.

В рамках фестиваля ценители музыки смогли насладиться выступлениями Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов и хоровой группы заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, музыкальной группы "Mercadonegro" (Латинская Америка), оркестра "Tbilisi Big Band" (Грузия), квартета "Ciurlionis" (Литва).

Церемония закрытия и заключительный концерт фестиваля представили зрителям программу "Viva opera" с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра.

Стоит отметить, что нынешний Габалинский международный музыкальный фестиваль был посвящен 140-летнему юбилею гениального композитора Узеира Гаджибейли.

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Версия на английском языке Gabala International Music Festival сloses with grand finale concert
Версия на азербайджанском языке XIV Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb

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