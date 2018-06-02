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    Выступившая с концертом в Париже азербайджанская пианистка пожертвовала в благотворительный фонд ЮНИСЕФ

    Она отметила, что половина полученной от концерта суммы будет перечислена в ЮНИСЕФ

    Париж. 2 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская пианистка Саида Зульфугарова дала концерт в столице Франции Париже.

    Как сообщает французское бюро Report, на концерте в театре İle Saint-Lous пианистка исполнила произведения бессмертного композитора Гара Гараева и мировых классиков Бетховена, Равеля, Фазыля Сая, Листа.

    Пианистка, которая не могла оставаться безучастной к судьбе детей страдающих от конфликтов, голода и насилия, заявила что половина полученной от концерта суммы будет перечислена в UNICEF. В ходе концерта азербайджанский музыкант сказала, что самая большая ее мечта это установление мира на земле и она желает, чтобы дети никогда не страдали от горьких последствий войн.

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