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Выпущена почтовая марка в честь юбилеев трех выдающихся поэтов тюркского мира

Выпущена почтовая марка в честь юбилеев трех выдающихся поэтов тюркского мира Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия с целью продвижения многовековой культуры и истории тюркских народов реализовал новый проект под названием "3 Озана вместе" (“3 Ozan bir arada”).
Kультурная политика
5 марта 2022 г. 11:12
Выпущена почтовая марка в честь юбилеев трех выдающихся поэтов тюркского мира

Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия с целью продвижения многовековой культуры и истории тюркских народов реализовал новый проект под названием "3 Озана вместе" (“3 Ozan bir arada”).

Как сообщает Report, в рамках проекта была выпущена почтовая марка, посвященная юбилеям трех выдающихся поэтов тюркского мира – Юнуса Эмре, Ашуга Алескера и Джамбула Джабаева. Марки выпущены в обращение при совместном сотрудничестве Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и ООО “Азерпочт”, функционирующего при министерстве цифрового развития и транспорта.

Проект реализован в связи со 700-летием со дня смерти выдающегося мастера слова турецкой литературы Юнуса Эмре, 200-летием видного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера и 175-летием известного поэта Казахстана Джамбула Джабаева. Презентация проекта направлена ​​на ознакомление широкой аудитории с богатыми творческими образцами великих личностей тюркского мира.

Дизайн марки, отображающей портреты поэтов осуществлен азербайджанским художником Орханом Караевым.

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Версия на английском языке Postage stamp issued over anniversaries of 3 outstanding poets of Turkic world

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