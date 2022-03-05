Выпущена почтовая марка в честь юбилеев трех выдающихся поэтов тюркского мира

Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия с целью продвижения многовековой культуры и истории тюркских народов реализовал новый проект под названием "3 Озана вместе" (“3 Ozan bir arada”).

Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия с целью продвижения многовековой культуры и истории тюркских народов реализовал новый проект под названием "3 Озана вместе" (“3 Ozan bir arada”).

Как сообщает Report, в рамках проекта была выпущена почтовая марка, посвященная юбилеям трех выдающихся поэтов тюркского мира – Юнуса Эмре, Ашуга Алескера и Джамбула Джабаева. Марки выпущены в обращение при совместном сотрудничестве Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия и ООО “Азерпочт”, функционирующего при министерстве цифрового развития и транспорта.

Проект реализован в связи со 700-летием со дня смерти выдающегося мастера слова турецкой литературы Юнуса Эмре, 200-летием видного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера и 175-летием известного поэта Казахстана Джамбула Джабаева. Презентация проекта направлена ​​на ознакомление широкой аудитории с богатыми творческими образцами великих личностей тюркского мира.

Дизайн марки, отображающей портреты поэтов осуществлен азербайджанским художником Орханом Караевым.