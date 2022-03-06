Выбрана песня, которая будет представлять Азербайджан на "Евровидении-2022"

Выбрана песня, которая будет представлять Азербайджан на "Евровидении-2022".

Выбрана песня, которая будет представлять Азербайджан на "Евровидении-2022".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель нашей страны Надир Рустамлы.

"Наконец-то хочу поделиться с вами новостью - наша песня уже выбрана. Мы ее записали в студии. Я так был взволнован на этапе отбора, просто очень хотелось, чтобы выбрали именно эту песню", - рассказал певец.

Название песни будет объявлено в ближайшие дни.

Полуфиналы песенного конкурса "Евровидение-2022", который пройдет в итальянском Турине под слоганом "The sound of beauty" ("Звук красоты") пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в PalaOlimpico.