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Cостоится открытие отреставрированного Дворца бакинских ханов

Cостоится открытие отреставрированного Дворца бакинских ханов В ближайшее время состоится церемония открытия Дворца бакинских ханов после реставрации.
Kультурная политика
21 апреля 2022 г. 11:13
Cостоится открытие отреставрированного Дворца бакинских ханов

В ближайшее время состоится церемония открытия Дворца бакинских ханов после реставрации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер" Шахин Сеидзаде на международной научной конференции "Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Проблемы реставрации, охраны и использования".

По его словам, восстановление Дворца бакинских ханов было запланировано наряду с другими историческими памятниками: "Реставрационные работы уже завершены. Скоро дворец будет открыт и его смогут увидеть посетители".

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Версия на английском языке Restoration of Baku khans' palace completed
Версия на азербайджанском языке Bakı xanlarının sarayının bərpası başa çatıb, açılışı olacaq

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