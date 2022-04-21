Cостоится открытие отреставрированного Дворца бакинских ханов

В ближайшее время состоится церемония открытия Дворца бакинских ханов после реставрации.

В ближайшее время состоится церемония открытия Дворца бакинских ханов после реставрации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер" Шахин Сеидзаде на международной научной конференции "Архитектурное наследие Карабаха и Восточного Зангезура. Проблемы реставрации, охраны и использования".

По его словам, восстановление Дворца бакинских ханов было запланировано наряду с другими историческими памятниками: "Реставрационные работы уже завершены. Скоро дворец будет открыт и его смогут увидеть посетители".