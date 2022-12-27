Всемирно известный музыкант даст концерт в Баку

Всемирно известный музыкант Ричард Клайдерман впервые приедет в Азербайджан

Всемирно известный музыкант Ричард Клайдерман впервые приедет в Азербайджан.

Как сообщает Report, известный как "самый успешный пианист в мире" Клайдерман выступит с концертной программой в Баку 7 марта.

Музыкант, на счету которого 270 золотых и 70 платиновых наград, создал новый романтический стиль, объединив классическую и поп-музыку. Клайдерман написал более 1200 музыкальных произведений, он автор свыше 100 компакт-дисков, которые разошлись общим тиражом 90 миллионов экземпляров.

Проводя большую часть времени в гастролях, он зарекомендовал себя как крайне работоспособный музыкант - в 2006-м году он дал 200 концертов за 250 дней, используя выходные лишь для переездов и настройки звука в новых местах.

Ричард Клайдерман вошел в "Книгу рекордов Гиннесса" как "самый успешный пианист в мире".