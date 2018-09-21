Всемирно известный гуру йоги выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Центре Гейдара Алиева впервые с лекцией выступит известный индийский йог и мистик Садхгуру.

Как сообщили Report в Центре, он выступит с лекцией на тему "Духовное созидание: технологии бодрости".

"Духовное созидание: технологии бодрости" - всесторонняя система, созданная на основе древней йоги, для трансформации человека в глубокую и устойчивую личность. Это – способ достижения гармонии тела, ума, желаний и энергии на пике, не требующий какой-либо физической подготовки или знаний о йоге, и легко интегрирующий в желаемый образ жизни.

На лекции будет рассказано о средствах мудрого контроля за телом и эмоциями, внутренней энергией человека, даны ответы на вопросы аудитории.

В рамках мероприятия состоится раздача автографов и продажа новой книги Садхгуру.

Садхгуру, вошедший в список 50 выдающихся индийцев, - автор мистических бестселлеров о йоге, посвятил себя повышению духовного и физического состояния человека. За исключительные заслуги он награжден государственной наградой Индии "Падма Вибхушан". Глубокие и логичные выступления снискали Садхгуру всемирную славу оратора.

Садхгуру, отличающийся собственным взглядом на всемирные проблемы, благополучие человека, регулярно выступает на многочисленных международных форумах, в том числе в штаб-квартире ООН, на Всемирном экономическом форуме, встречается с последователями на конференциях TED.

Oн выступал в Oксфордском, Стенфордском, Гарвардском, Уортонском, Йельском университетах, Maссачусетском технологическом институте и других ведущих вузах мира. В 1992 году Садхгуру создал международный Фонд Иша, служащий благополучию человека.

Билеты на лекцию Садхгуру в Центре Гейдара Алиева можно приобрести в кассах Центра, пунктах продажи и на сайте iTicket.az Стоимость билетов -10, 20, 50 и 100 манатов.

Лектор выступит на английском языке, будет осуществлен синхронный перевод на азербайджанский и русский языки.