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Всемирно известный американский актер поблагодарил Азербайджан - ФОТО

​Всемирно известный американский актер поблагодарил Азербайджан

Всемирно известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил Азербайджан за установку памятника в селе Вандам в Габале.

Как сообщает Report, на своей официальной странице в социальной сети Facebook голливудский актер выразил отношение к скульптуре, возведенной в его честь в селе Вандам Габалинского района.

"Еще одна статуя JCVD в натуральную величину, установленная в селе под названием Вандам в Азербайджане! Скульптор Азад Алиев. Спасибо."

Отметим, что в октябре 2019 года в Габалинском районе установили памятник Жан-Клоду Ван Дамму, автором которого является скульптор Азад Алиев.

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