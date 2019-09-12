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Абульфас Гараев: Всем театрам оказана единовременная финансовая помощь

Всем театрам оказана единовременная финансовая помощь
© Report / Firi Salim

"Как театры, так и концертные учреждения открывают сезон. В летний сезон они подготовили новые работы".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил министр культуры Абульфас Гараев

По его словам, всем учреждениям сделан новый госзаказ: "Всем театрам оказана единовременная финансовая помощь. Восстановлен ряд старых театров, работы в данном направлении будут продолжены".

Министр отметил, что в этом году на международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли примут участие гости из России, Китая и Австрии: "В этом году также осуществят ряд важных мероприятий". 

А.Гараев добавил, что Армения постоянно пытается бросить тень на достижения Азербайджана: "На это мы можем ответить успешным продолжением творческого процесса. Также следует усилить работы на пути продвижения азербайджанской культуры в мире". 

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