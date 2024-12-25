Все культурно-массовые мероприятия в Азербайджане приостановлены в связи с трауром

В связи с днем траура отложены все запланированные на 26 декабря культурно-массовые мероприятия в театрально-концертных учреждениях, подведомственных Министерству культуры Азербайджана.

В связи с днем траура отложены все запланированные на 26 декабря культурно-массовые мероприятия в театрально-концертных учреждениях, подведомственных Министерству культуры Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. По последним данным, погибли 38 человек. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен днем траура в память о погибших в авиакатастрофе.