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Все краски Индии на выставке в Баку

Все краски Индии на выставке в Баку В Бакинском дворце спорта продолжается стартовавшая 2 сентября выставка индийской продукции Best of India.
Kультурная политика
7 сентября 2022 г. 10:33
Все краски Индии на выставке в Баку

В Бакинском дворце спорта продолжается стартовавшая 2 сентября выставка индийской продукции Best of India.

Как передает Report, на выставке "Мода и образ жизни" посетители смогут просмотреть видеоролики о туризме, культуре и инвестиционных возможностях Индии с субтитрами на азербайджанском языке.

Мероприятие Best of India ежегодно проводится в зарубежных странах и знакомит мир с высококачественной одеждой, текстилем и товарами для жизни индийской промышленности.

Выставка продлится до 12 сентября, вход бесплатный.

Представляем фоторепортаж с этой выставки:

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Версия на английском языке ФотоAll colors of India at exhibition in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Hindistana ən yaxın səyahət - REPORTAJ

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