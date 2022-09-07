Все краски Индии на выставке в Баку

В Бакинском дворце спорта продолжается стартовавшая 2 сентября выставка индийской продукции Best of India.

В Бакинском дворце спорта продолжается стартовавшая 2 сентября выставка индийской продукции Best of India.

Как передает Report, на выставке "Мода и образ жизни" посетители смогут просмотреть видеоролики о туризме, культуре и инвестиционных возможностях Индии с субтитрами на азербайджанском языке.

Мероприятие Best of India ежегодно проводится в зарубежных странах и знакомит мир с высококачественной одеждой, текстилем и товарами для жизни индийской промышленности.

Выставка продлится до 12 сентября, вход бесплатный.

Представляем фоторепортаж с этой выставки: