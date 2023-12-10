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Вручена премия медиа ТЮРКСОЙ

Вручена премия медиа ТЮРКСОЙ На официальной церемонии закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023" также были вручены премия медиа ТЮРКСОЙ за 2023 год и специальная премия ТЮРКСОЙ.
Kультурная политика
10 декабря 2023 г. 16:51
Вручена премия медиа ТЮРКСОЙ

На официальной церемонии закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023" также были вручены премия медиа ТЮРКСОЙ за 2023 год и специальная премия ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report, премию медиа ТЮРКСОЙ от имени агентства принял исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Кроме того, министр культуры Адиль Керимли вручил министру культуры Туркменистана Атагельды Шахмурадову символ председательства в Постоянном совете министров культуры тюркского мира.

Отметим, что церемония закрытия была организована совместно Министерством культуры и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TÜRKSOY Media Mükafatının təqdimatı olub

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