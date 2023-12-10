Вручена премия медиа ТЮРКСОЙ

На официальной церемонии закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023" также были вручены премия медиа ТЮРКСОЙ за 2023 год и специальная премия ТЮРКСОЙ.

На официальной церемонии закрытия года "Шуша – культурная столица тюркского мира – 2023" также были вручены премия медиа ТЮРКСОЙ за 2023 год и специальная премия ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report , премию медиа ТЮРКСОЙ от имени агентства принял исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Кроме того, министр культуры Адиль Керимли вручил министру культуры Туркменистана Атагельды Шахмурадову символ председательства в Постоянном совете министров культуры тюркского мира.

Отметим, что церемония закрытия была организована совместно Министерством культуры и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).